Ils ont été arrêtés samedi midi à Sterpenich (Arlon).

Deux suspects ont été placés sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'affaire d'un sans-abri retrouvé poignardé dans la nuit de jeudi à vendredi dans les environs du parking du Carrefour d'Auderghem, a indiqué lundi après-midi le parquet de Bruxelles confirmant une information de Sudpresse faisant état d'une arrestation samedi vers midi, à Sterpenich (Arlon), en province de Luxembourg. Le parquet de Bruxelles précise que les suspects H.D. et S.C. sont respectivement âgés de 36 et 25 ans. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont tous deux bien été arrêtés samedi.

Le parquet de Bruxelles n'a pas encore spécifié l'endroit de leur interpellation. Une personne aurait appelé la police dans la nuit en question. Le parquet de Bruxelles a désigné un juge d'instruction, qui était descendu sur place. Le laboratoire de la police fédérale et un médecin légiste ont également été requis sur les lieux. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du meurtre.