Le procès d'assises de Natalia Kaznatcheeva, accusée du meurtre de son compagnon Roland Oswald le soir du 15 novembre 2019 à Schaerbeek, a pris une tournure particulièrement houleuse hier mardi avec la venue à la barre du fils de l'accusée, V. (34 ans), entendu comme partie civile. Le dépôt d'une plainte par Natalia Kaznatcheeva pour une agression commise le 19 octobre 2021 à son appartement par son fils et de captures d'écran de messages échangés entre les deux protagonistes a nécessité plusieurs interruptions d'audience.

Me Julie Crowet qui représente le fils de l'accusée a estimé que cela ressemblait à une tentative d'empêcher son client de parler de ses relations avec sa mère, ou à tout le moins de le noircir : "Mon client n'est pas un ange. Il a beaucoup de haine envers sa mère, mail il est important qu'on l'écoute". Elle a aussi demandé d'écarter les messages déposés arguant que "ce n'est pas le procès du fils !"

La défense a estimé que ces messages et l'agression étaient nécessaires à la bonne compréhension de leur relationnel et a de plus sollicité une analyse de la téléphonie de Natalia Kaznatcheeva.

Cette dernière demande a été refusée par la présidente de la cour d'Assises pour ne pas prolonger les débats. Elle a cependant gardé une grande partie des messages, rejetant ceux dont l'émetteur n'était pas clairement identifié. Le fils de l'accusé a pu être entendu, en ce compris sur l'agression. La présidente est intervenue quand les questions ont trop largement dérivé vers l'instruction en cours liée à la plainte. L'avocat général a estimé que la présomption d'innocence avait été bafouée.

V. a parlé des 20.000 euros que sa mère lui réclamait depuis son arrestation et a expliqué qu'il essayait de la maintenir à distance autant que possible. Son avocate a remarqué que c'est toujours sa mère qui prenait l'initiative de le contacter en prenant par exemple l'excuse d'un anniversaire. Elle a ajouté que l'attention avait été déviée vers le fils, alors qu'il s'agissait du procès de la mère.

V. a raconté que sa mère buvait beaucoup, qu'elle avait fait un esclandre à son travail, que ses tentatives de suicide étaient à rapprocher de sa personnalité manipulatrice... Il a déjà déposé plainte contre elle pour harcèlement.

La défense a fait valoir en fin d'audition un autre message relatant une agression antérieure de la quinquagénaire par son fils, lors de laquelle Roland Oswald s'était interposé.

Alain, le meilleur ami de la victime, a aussi livré son témoignage. Il a avancé que Roland Oswald se laissait malmener et qu'au besoin il s'enfermait. "Roland payait tout et c'est la raison pour laquelle son pécule a fondu", a-t-il avancé.

Il a cependant ajouté que c'était dans un sens compréhensible, car l'accusée n'avait pas de rentrées permettant de payer des voyages. Quand Roland lui a dit qu'il ne lui restait plus que 4.000 euros de côté et qu'elle lui demandait 2.500 euros pour un implant dentaire, il lui a conseillé de le lui refuser et de prendre la porte si elle la lui montrait.

Il a décrit Natalia Kaznatcheeva comme "rusée" et a ajouté que l'expression qui prend tout son sens avec l'accusée c'est "hors d'elle, avec l'alcool ou face à la contrariété. L'alcool est un facteur largement aggravant". Pour lui, sans condamnation, "elle recommencera", a-t-il prévenu. Ce serait à l'en croire l'histoire d'une femme violente, de 20 ans de moins que son compagnon, intéressée par l'argent dont elle manque. Me Aurélie-Anne De Vos, pour la défense, lui a cependant fait confirmer qu'il n'avait vu l'accusée que 5 fois en 11 ans.

Des amis de Natalia Kaznatcheeva n'ont pas répondu à leurs convocations. Comptant parmi eux, Daria avait notamment déclaré à la police que l'accusée l'avait appelée la nuit du meurtre et lui avait raconté avoir coupé le nez de son compagnon après l'avoir mis à la porte. Natalia Kaznatcheeva a rétorqué ne pas se souvenir d'une telle conversation.