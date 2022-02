Au 3e jour du procès d’assises de Natalia Kaznatcheeva, accusée du meurtre de son compagnon Roland Oswald le soir du 15 novembre 2019 à Schaerbeek, les experts médicaux ont largement été questionnés par les parties. Pour mémoire, le corps du septuagénaire a été découvert partiellement dénudé, sur le palier de l’appartement de l’accusée, avec le nez sectionné et six autres plaies infligées à l’aide d’un instrument tranchant. Le médecin légiste a remarqué que des couteaux à lame lisse, comme les deux couteaux sur lesquels une réaction à la présence de sang a été constatée, auraient pu être employés pour former les plaies observées. Selon les expertises ADN, ces couteaux ne présentaient cependant pas de traces de sang humain correspondant à celui de la victime. Le sang qui était sur le haut mis dans la machine à laver est en revanche bien celui de Roland Oswald.

Les experts psychiatres ont par ailleurs essayé de comprendre la version présentée par l’accusée, à savoir selon leur résumé : "On me dit que c’est moi. Je veux bien le croire, mais je ne me souviens de rien." Ils ont estimé que Natalia Kaznatcheeva ne souffrait pas de troubles psychotiques, mais avait une personnalité névrotique.

Dans les rangs des parties civiles, Me Julie Crowet qui représente le fils de l’accusée, a demandé l’avis des experts sur la crédibilité de l’amnésie invoquée. "Pour moi, ce n’est pas une amnésie, mais elle n’a pas la pleine conscience du jeu qu’elle joue", a expliqué à titre personnel un des psychiatres. La défense a cependant observé que des pertes de mémoire avaient été mentionnées dans des rapports psychiatriques antérieurs à son expertise et qu’elle avait fait l’objet d’un passage dans une unité psychiatrique, dont la durée n’est pas précisée, après avoir tenté de mettre le feu à la maison de la victime en France.