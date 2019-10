Le procès de Tarek Ladhari, âgé de 64 ans, débutera mercredi après midi devant la cour d’assises de Bruxelles avec le tirage au sort des jurés. L’instruction d’audience, elle, débutera lundi matin. Tarek Ladhari est accusé du meurtre de Denis Debouverie, surnommé le roi de l’îlot Sacré.

Cet homme âgé de 74 ans, propriétaire de plusieurs restaurants dans le quartier de l’îlot Sacré à Bruxelles, avait été découvert mort, étendu sur le sol de son bureau, l’artère carotide sectionnée, le 10 septembre 2008. Selon l’enquête, les faits s’apparentent à un règlement de comptes dans le cadre de relations commerciales conflictuelles.

Mais Tarek Ladhari nie toute implication dans le meurtre de celui qui était le propriétaire du restaurant qu’il gérait et à qui il devait beaucoup d’argent. Tarek Ladhari, un homme d’origine tunisienne âgé de 64 ans, est accusé d’avoir tué Denis Debouverie. Ce dernier lui louait le restaurant La Petite Fontaine, situé juste en face du restaurant La Vieille Ville, au-dessus duquel Denis Debouverie avait son bureau et son appartement, dans la Petite rue des Bouchers. Denis Debouverie possédait la plupart des restaurants de l’îlot Sacré. Il vivait des loyers, plutôt élevés dans ce quartier touristique, de ses biens immobiliers.

Les analyses génétiques d’échantillons prélevés sur la scène de crime mettent en évidence le profil ADN de l’accusé à deux reprises. Son ADN a été décelé dans le bas du pantalon de la victime, là où les enquêteurs soupçonnent que l’auteur des faits a saisi la victime pour la tirer sur le sol. Son ADN a également été décelé sur une bouteille de whisky retrouvée dans la poubelle du bureau.

Tarek Ladhari a toujours nié être impliqué de près ou de loin dans ce meurtre. "Je suis innocent, cela fait dix ans que je traîne cette épée de Damoclès. On m’a pris dix ans de ma vie parce que quelqu’un qui avait des intérêts à m’accuser m’a accusé, et qu’on l’a cru", disait-il à La DH l’année dernière. Il a par contre admis que des conflits d’argent les opposaient. Il devait plusieurs milliers d’euros d’arriérés de loyer à la victime. L’enquête a par ailleurs révélé que Denis Debouverie, réputé pour être dur en affaires, n’avait pas que des amis parmi les restaurateurs de l’îlot Sacré. L’un d’eux lui avait envoyé une lettre de menaces et, pour collecter les loyers de ses biens immobiliers auprès de ceux-ci, Denis Debouverie se faisait accompagner d’un garde du corps.

Il aurait également fait l’objet d’une tentative d’enlèvement environ neuf mois avant sa mort, dont plusieurs témoins avaient désigné Tarek Ladhari comme l’un des commanditaires.