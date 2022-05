L'échevin de l'Enseignement et des Crèches francophones, du Budget et du parascolaire de Schaerbeek continuera à siéger. Pour rappel, Michel De Herde est visé par une plainte pour atteinte à l'intégrité sexuelle déposée par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) . La schaerbeekoise a confirmé sa plainte jeudi dernier, l'affaire avait vite fait couler beaucoup d'encre. Ce mardi matin, les membres du Collège de Schaerbeek, à l'exception des deux concernés, et ont décidé de ne pas prendre de mesure préventive.Et d'ajouter que les échanges se sont déroulésdans lesquels le groupe Ecolo de Schaerbeek n'a pas soumis de demande sur le dossier.

"Michel De Herde va continuer à participer aux Collèges et aux Conseils, bien que le Collège comprenne Sihame Hadidoui et l'invite à revenir", continue le bras-droit de la bourgmestre faisant fonction. Dans la situation actuelle, l'exécutif schaerbeekois assure que la vie politique et la gestion de la commune ne sont pas impactées par ce dossier, Sihame Haddioui pouvant toujours transmettre ses dossiers et un suivi reste assuré. "Si Sihame Haddioui devait défendre un dossier, elle devra faire le choix entre revenir ou confier la défense à Vincent Vanhalewyn".

De son côté, le groupe Défi de Schaerbeek s'est réuni hier, en présence de Michel De Herde. La formation amarante s'est alignée sur le Collège et a décidé "de ne pas prendre une position particulière".