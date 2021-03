Mini-Europe rouvre ses portes ce lundi 29 mars. Une réouverture qui a lieu après cinq mois de fermeture. "Nous avons fermé fin octobre comme tous les musées lors du deuxième confinement", indique l'administrateur délégué Thierry Meeùs. Ce n'est pas seulement à cause de la crise Covid que cette réouverture est particulière pour le parc de miniatures, installé sur le plateau du Heysel depuis 31 ans. C'est aussi et surtout car Mini-Europe a failli ne jamais rouvrir à Bruxelles. En effet, faute d'accord avec Brussels Expo sur une quatrième prolongation, les relations semblaient coupées et Thierry Meeùs cherchait un nouvel endroit où poser ses maquettes.