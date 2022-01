LEZ, c'est parti

C'est le gros dossier de cette nouvelle année. Les véhicules Diesel Euro 4 sont désormais interdits sur Bruxelles. Cette nouvelle règle concerne plus de 75.000 véhicules du pays, dont 25.000 sont immatriculés à Bruxelles. Les amendes s'élèveront jusqu'à 350 euros pour les contrevenants. Pas de panique cependant, une période de transition jusqu'au premier avril reste cependant d'actualité. Il reste donc trois mois aux retardataires pour faire comme 18.500 propriétaires de véhicules Diesel Euro 4 depuis mai, et se mettre à jour.

Le prix de l'eau augmente de 15%

“Cette augmentation correspond au rattrapage des indexations non obtenues de 2014 à 2019", assure Vivaqua dans un communiqué. C'est la justification qu'avance l'intercommunale pour expliquer une augmentation de 15% de ses tarifs, approuvée par Brugel, le régulateur bruxellois. Vivaqua justifie également cette nouvelle manoeuvre par le fait que Bruxelles propose l'eau la moins chère du pays, 260€ par an pour deux personnes pour 35 m³/personne, contre environ 400€ à Gand et Liège. Une personne isolée payait jusqu'en 2021 une moyenne de 164 euros par an, ce tarif grimpe à 199 euros en 2022. À noter que cette augmentation est couplée à l'indexation jusque 2026. Pour les ménages qui ont du mal à payer leur facture d'eau, soit un quart, ils pourront bénéficier d'une aide octroyée par le gouvernement bruxellois.

La fiscalité change dans certaines communes

Dans certaines communes bruxelloises, les citoyens feront la soupe à la grimace. À Jette, par exemple, l'augmentation du précompte immobilier propulse la commune au rang le plus haut de la Région. Woluwe-Saint-Lambert aussi augmente ses tarifs. Mais à la mi-législature, le tempo n'est pas idéal pour modifier sa fiscalité quand on est bourgmestre. Seuls trois communes bruxelloises apportent des changements au niveau de leur système de taxes. Ganshoren baisse son impôt sur les personnes physiques, Woluwe-Saint-Lambert annonçait faire de même mais explose son PRI.