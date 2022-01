Le 3 janvier 2022, Redouane Asaadi a été désigné nouveau président du Logement Molenbeekois, rapportent nos confrères de La Capitale. L'institution accueille près de 8.600 locataires réunis dans au moins 3.340 logements. C'est la plus importante institution de logements sociaux dans la Région bruxelloise, employant une centaine de personnes et chapeautant 30 projets d'envergure de la conception, à la réalisation en passant par l'étude. 200 logements neufs sont encore dans les cartons.

"Je remercie vivement les administrateurs, le délégué social, le directeur gérant, les directeurs et tous les travailleurs de la société. À mon arrivée, j’ai trouvé sur mon bureau un rapport accablant dressé par le bureau d’audit Ernst & Young mettant en évidence un certain nombre de dysfonctionnements. Pas moins de 18 recommandations afin d’améliorer le fonctionnement, auxquelles nous avons répondu une à une. Je suis très fier aussi d’avoir répondu aux besoins des familles nombreuses en mettant en place une procédure de dérogation spatiale, unique en région bruxelloise, qui permet à ces familles d’occuper des logements de 3 chambres dans l’attente d’un autre logement qui correspond parfaitement à leur composition de ménage. Je suis très heureux de passer le relais à Redouane Asaadi. Il a toujours été à mes côtés en tant qu’administrateur-délégué et il me remplaçait à la présidence pendant mes absences. C’est un jeune à qui j’ai transmis tout mon savoir. Il connaît parfaitement la société et le travail que nous avons mené ensemble et je suis sûr qu’il fera progresser la société dans la bonne direction" déclare Mohamed Daif

Quant au nouveau président justement, il s'agit d'un Molenbeekois de naissance âgé de 29 ans et diplômé d'un Master en sciences du travail à l'ULB. "J’aimerais remercier le conseil d’administration pour sa confiance. Ayant été administrateur-délégué de la société, je connais les défis que nous devrons relever demain, et mon souhait est de continuer le travail que nous avons initié depuis plus de 2 ans. Mes objectifs sont de poursuivre nos politiques de rénovation et d’augmentation de notre patrimoine et d’être à l’écoute de nos locataires. Notre directeur-gérant, Monsieur Fréderic Dufour et son équipe peuvent compter sur ma motivation et mon soutien. Je tiens, enfin, à rendre hommage à Mohamed Daif pour avoir tenu la barre de main de maître. Son travail acharné a permis à notre société d’être aujourd’hui pleinement en ordre de marche", conclut Redouane Asaadi à La Capitale.