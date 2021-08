Restaurants vides, sites délaissés et entreprises ou institutions misant sur le télétravail. Un cocktail qui ne fait pas du bien aux hôtels.



"Malheureusement, nous avons encore une fois été très impactés cet été, souffle Yves Fonck, président de la Brussels Hotels Association, qui représente 90 % des hôtels de la capitale. En moyenne, on tourne entre 20 % et 25 % de taux d’occupation, parfois 30 % pour ceux qui ont une situation idéale. Le mois d’août se passe un petit mieux que le mois de juillet, mais on a toujours 70 % de clients en moins qu’en 2019. Il faut savoir que notre secteur dépend à 80 % des touristes ou voyageurs étrangers. Le tourisme international n’a pas repris et les perspectives ne sont pas encourageantes au niveau du tourisme business qui représente 80 % des réservations à partir du mois de septembre, en temps normal. Normalement, nous avons un taux d’occupation de 20 % pour septembre à ce moment-ci de l’été, mais nous ne sommes qu’entre 8 % à 10 %. Je maintiens ce que je dis depuis des mois : 2021 sera encore une année très dure jusqu’au bout. Nous aurons encore besoin d’aides publiques pour tenir le coup, et je suis de plus en plus optimiste pour 2022. "