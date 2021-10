Moins de la moitié des chèques de relance utilisés à Schaerbeek : un "grand flop" selon le CDH, "pas de quoi rougir" pour la majorité Bruxelles Ro.Ma. © BAUWERAERTS DIDIER

"Lors de la première action qui s’est tenue du 1/10 au 18/10/2020, seuls 4.150€ ont été rétrocédés aux commerçants." Alors que le budget alloué était de … 290.000€. La deuxième opération a quant à elle eu plus de succès : "8.509 chèques de 10€ ont été réellement utilisés et 2.198 chèques de 30€. Soit un total de 151.030€ réinjecté dans l’économie schaerbeekoise." Chose étonnante : de nombreux chèques ont été demandés et n’ont jamais été utilisés (plus de 12.000 chèques de 10€ et 1.102 bons de 30€).