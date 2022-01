Peu de monde hier dans le cortège. Grâce à la société Occurrence, nous avons pu compter le nombre exact de participants.

Cela devient une tradition à Bruxelles, une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires et pour les libertés s’est tenue ce dimanche. Au départ de la gare du Nord à 13 h, le cortège a rejoint l’Atomium, un peu plus d’une heure plus tard. Comme attendu, l’événement a attiré moins de monde que la semaine dernière, la manifestation précédente se voulant européenne, contrairement à celle-ci.

Et ce qui intéresse tout le monde lors de ce genre d’événement, c’est de connaître le nombre de personnes présentes. Entre les chiffres des organisateurs et ceux de la police, il y a toujours une différence : on se rappelle des 50 000 de la police contre les 500 000 des organisateurs la semaine dernière).