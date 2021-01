Berceau de nombreux sportifs et sportives, Molenbeek inaugurera prochainement un nouveau hall omnisport et une salle de boxe à deux pas de la place Sainctelette, au numéro 86 du quai des Charbonnages. Une nouvelle infrastructure pour laquelle la commune était à la recherche d'un nom. L'année passée, elle a ainsi invité la population à voter pour sa dénomination préférée parmi cinq options : Amal, Espoir, M-Hall, M-Sport et Truss.

L'appel aux votes s'est clôturé le 27 décembre dernier et c'est pour Amal que la majorité des Molenbeekois(es) ont opté (850 sur 1 700), indique la RTBF. Un signe d'espoir pour le sport féminin et un beau cadeau pour la jeune championne Amal Amjahid, octuple championne d’Europe et du monde de Ju-jitsu.