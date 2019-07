L'accident a eu lieu en marge d’un séjour à Cornimont dans les Ardennes pour le projet Accrochage par le Sport.

Un terrible drame s'est produit ce jeudi soir pour un jeune boxeur molenbeekois âgé de 23 ans. Brahim T. est décédé des suites d'un accident. Ce dernier s'est produit en marge d’un séjour à Cornimont dans les Ardennes pour le projet Accrochage par le Sport.

"Amoureux des sports pieds poings et toujours prêt à aider son prochain... il va laisser un grand vide auprès de sa famille et de ses camarades de ring. Je transmets mes sincères condoléances à ses parents, sa famille ainsi qu'à ses proches mais aussi à toute la famille des combattants ! Allah y Rahmo", indique ce vendredi l'ex-échevin des Sports de Molenbeek, Ahmed El Khannouss (CDH).



"Le Collège et l’ASBL MOVE adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce jeune Bruxellois de 23 ans, passionné de sport, et de boxe en particulier. Une pensée particulière va également aux six autres participants présents lors de ce séjour, ainsi qu’à leurs trois encadrants", commente aussi la commune de Molenbeek sur les réseaux sociaux.

Un soutien psychologique est organisé pour les personnes présentes durant le séjour. Les services spécialisés de la commune de Molenbeek participent d'ailleurs au dispositif.