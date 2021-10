Bien que son image ait été détériorée ces dernières années, la commune de Molenbeek continue d’attirer de nouveaux habitants, dont de nombreux néerlandophones. La commune séduit grâce au coût relativement abordable des loyers, sa vie culturelle qui se développe un peu partout et sa place centrale dans la capitale.

Herman, son épouse et ses quatre enfants ont élu domicile dans le quartier Maritime, près du Canal. "L’avantage de vivre à Molenbeek, c’est qu’il est encore possible d’acheter une grande maison avec jardin à un prix relativement abordable comparé à d’autres communes. Ici, nous avons une maison de 400 m2 qui serait impayable si on avait acheté la même à Saint-Gilles ou Ixelles."

À titre d’exemple, le prix médian d’une maison à deux ou trois façades est de 295 000 euros à Molenbeek, ce qui en fait la commune la moins chère de la Région bruxelloise (Uccle est la plus chère avec 750 000 euros, NdlR). "Le coût du logement est élevé dans la capitale mais Molenbeek reste compétitive face à des villes secondaires comme Malines ou Louvain. Et l’on sait que l’un des principaux arguments dans un choix de vie, c’est le prix de l’immobilier…", explique Olivier Mahy (MR), échevin du Logement.

Autre argument de poids : l’emplacement central de Molenbeek dans la capitale. "La commune est située à proximité immédiate du centre-ville et est très accessible à vélo. La proximité avec le parc de Tour&Taxis est intéressante et les aménagements cyclables se développent bien. De plus il y a une mixité sociale dans ce quartier qui donne un côté très dynamique, avec plus de 30 nationalités dans ma rue", précise Herman.