Site historique classé, le château du Karreveld a accueilli des championnats du monde de cyclisme sur piste et des studios de cinéma des frères Pathé avant de devenir un parc public, propriété de la commune de Molenbeek.

Celle-ci, afin de répondre aux normes plus strictes en termes d'isolation, d'accessibilité et d'électricité notamment, a élaboré un plan pluriannuel pour réaliser des rénovations étape par étape, annonce l'échevin des Travaux publics Jef Van Damme (Vooruit).

Plusieurs rénovations ont déjà eu lieu ces dernières années, au niveau de la toiture du bâtiment et d'une partie du château. Quatre petites pièces ont récemment été transformées en une grande pièce modulaire, qui peut être divisée en deux par une paroi modulable. De nouvelles toilettes ont également été installées et les entrées ont été rendues plus accessibles en remplaçant les escaliers par une légère inclinaison. Le coût total de ce projet est d’environ 175 000 euros. Il a été achevé juste à temps pour les préparations du grand festival de théâtre Bruxellons qui débute à la mi-juillet.

Dans les dix années à venir, de plus grands travaux, qui seront réalisés en plusieurs phases, sont prévus. La salle de mariage, les salles d’exposition, les salles de réunion, les bureaux et la maison du concierge seront rénovés et la salle de spectacle sera agrandie. A la fin de cette année, la commune désignera un bureau d’études.

En 2022, les autorités locales demanderont un permis afin de pouvoir commencer la première partie des travaux en 2023 : la rénovation de la maison du concierge et des salles de stockage. Le budget total de l’ensemble des travaux est actuellement estimé à environ 3 751 000,00 euros TVAC.