La règle en vigueur imposait aux agents de passer des examens avant toute nomination. En avril 2019, le conseil communal a pris la décision de faire prévaloir, quand cela était possible, l'emploi statutaire sur l'emploi contractuel.

Concrètement, les ouvriers (niveau E et D) et agents administratifs seront dorénavant nommés automatiquement et proposés à la nomination définitive en tant que statutaires après cinq ans de service actif dans l’administration communale, et sur base d’une évaluation positive dans l’année.

Le personnel administratif et technique devra être, avant la nomination définitive, en possession du brevet linguistique délivré par le Selor. Le personnel ouvrier dont la fonction n’implique pas de contact avec le public sera nommé sans prime de bilinguisme, sauf si l'agent possède le brevet Selor. Les années prestées en qualité de collaborateur de cabinet de mandataire ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul des années de service.

Cette réforme devrait permettre à près de 200 agents de passer du statut contractuel à celui d’agent statutaire : "Il s’agit d’un changement de vision fondamentale dans notre façon de travailler la carrière des agents. Cette nouvelle approche doit permettre de donner une perspective à nos travailleurs pour leur nomination comme statutaire et leur garantir ainsi un cadre protecteur", explique la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

La nouvelle réglementation devrait par ailleurs avoir un impact positif pour le budget communal. La commune doit en effet payer une cotisation de responsabilisation qui produit une différence entre la charge de pension individuelle et le produit de la cotisation pension de base payée par l'administration locale. "En prenant ces mesures, nous évitons un potentiel déficit de près de six millions d'euros à l’horizon 2025. De plus, nous faisons immédiatement, sur notre budget 2021, une économie minimum de 2,8 millions d'euros."