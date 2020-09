La commune de Molenbeek a décidé de fermer ses deux écoles secondaires, dès vendredi, pour deux semaines, en raison de l'apparition d'un cluster parmi les professeurs, dont certains donnent cours dans les deux établissements, a annoncé la bourgmestre Catherine Moureaux à l'agence Belga. Quatre professeurs ont été testés positifs. On suspecte une contamination via la salle des professeurs. Un avis est en cours de distribution pour prévenir les 923 élèves et leurs parents, a-t-elle précisé. Les établissements en question sont l'école "Plurielle Maritime", située dans le quartier du même nom, non loin du canal, et "Karreveld", proche du cimetière homonyme. Elles travaillent sur un projet pédagogique commun. Deux des quatre professeurs testés positifs donnent cours dans les deux établissements.

Selon la bourgmestre, il est difficile de délimiter avec précision le risque de propagation du virus parmi les soixante professeurs des deux écoles.

En concertation notamment avec la Commission communautaire commune, compétente en matière de santé dans la Région-capitale, il a par conséquent été décidé de mettre tous les enseignants en quatorzaine et, de facto, de suspendre l'organisation des cours dans ces écoles durant quatorze jours. "La sécurité des enfants prime", a commenté à ce propos Mme Moureaux.