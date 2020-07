Une cinquantaine d'agents de la Propreté publique de Molenbeek ont observé un arrêt de travail ce lundi. En cause : l'agression d'un agent vendredi dernier, entraînant dix jours d'incapacité de travail. "Il a reçu un coup de poing dans le visage, vendredi, d'un riverain mécontent de l'enlèvement des déchets, alors qu'il était en train de vider une poubelle sur la voie publique. C'est déjà la troisième ou quatrième agression. Elles s'ajoutent à des dépôts clandestins incessants", explique Alain Happaerts, de la CSC Services Publics.

Une rencontre a eu lieu fin de matinée entre les syndicats et l'échevine compétente, Gloria Garcia Fernandez. "Le Collège condamne cette agression, nous avons pris toutes les mesures d'accompagnement et de soutien juridique pour aider le travailleur concerné. La commune se portera partie civile et espère que le coupable sera poursuivi. Nous souhaitons un geste fort pour l'ensemble des travailleurs mais aussi pour les citoyens car certains ont très peu de considération pour les travailleurs de première ligne."

La réunion a été l'occasion pour les syndicats de faire entendre leurs revendications. Ils dénoncent notamment des équipes en sous-effectifs, surchargées de travail et peu considérées. "J'ai proposé un planning de travail avec une première date de réunion qui sera communiquée la semaine de 17 août. Nous travaillerons en priorité sur les formations pour le personnel, les horaires et la reconnaissance du permis de conduire C pour une valorisation en tant que niveau D", précise l'échevine.

De leur côté, les syndicats ne se disent pas encore satisfaits. "La seule chose qu'on a gagnée aujourd'hui, c'est que la journée d'action est reconnue comme journée d'activité. Pour le reste, il y a une ouverture mais on attend la première réunion pour voir. Les autorités semblent d'accord avec nous sur le fait qu'il est temps de protéger les travailleurs. Ils reprendront donc le travail ce mardi", indique Yves Lodonou, permanent local CGSP.