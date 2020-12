En février 2019, la société Delhaize a annoncé son intention de quitter le site de 4,4 ha qu’elle occupait depuis 1883, à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean. Suite à cette annonce, et compte tenu de son potentiel stratégique, la Région de Bruxelles-Capitale a rapidement initié différentes démarches pour garantir un réaménagement du site à la mesure des enjeux bruxellois.

En parallèle, le gouvernement bruxellois a confié à citydev.brussels et perspective.brussels la réalisation d’une étude urbanistique exploratoire. Ce jeudi 10 décembre, le ministre-président Rudi Vervoort a validé les résultats de cette étude. Quels sont les principaux aménagements proposés par cette étude ?

L'étude révèle que le site présente un vaste potentiel de reconversion. L'objectif de la nouvelle configuration serait de créer "un site plus ouvert et en lien avec le quartier, tout en préservant le patrimoine industriel", indique-t-on du côté du cabinet de Rud Vervoort.

Ce développement sera réalisé en synergie avec les programmes urbanistiques en cours, aux alentours et sur le périmètre de la Gare de l’Ouest tout en s’inscrivant dans la stratégie de développement territorial de la Région.

Le schéma proposé par l’étude comprend l’aménagement de différents pôles :

- un équipement public dans la sphère de l’éducation et la formation-emploi, des services aux habitants et des commerces.

- des activités de production et des logements publics, tout en veillant à l’animation des rez-de-chaussée

- la conservation des activités productives, tout en portant une attention particulière aux accès logistiques à l’intérieur de l’îlot.

Afin de garantir une bonne qualité de vie aux habitants du quartier et ses alentours, l’étude suggère également de: créer de nouveaux espaces verts, donner la priorité à une mobilité active avec des parkings en sous-terrain et des parkings vélo en suffisance et enfin, d’encourager des pratiques d’innovation en matière d’économie circulaire et de gestion des ressources. La durabilité du site serait assurée notamment par une gestion efficace des eaux pluviales, l’utilisation d’énergies renouvelables, et la compensation des émissions de carbone.

“Il s’agit d’une étape importante dans le processus de réhabilitation de ce site emblématique de la commune, commente Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek. Les recommandations de voir le maintien du magasin Delhaize et l’augmentation d’espaces verts répondent à nos souhaits. Par ailleurs, dès le départ, nous souhaitions le maintien d’un pôle important d’activités économiques productives. Que cela soit repris dans l'étude est une bonne chose. Enfin, nous serons très attentifs à ce que la production de logements publics et accessibles au niveau financier et en particulier destinés aux grandes familles soit présente dans le projet définitif."

"Des équipements d’envergure régionale et locale, répondant aux besoins du quartier, des arbres et des espaces verts, une attention particulière à la mobilité douce, à la mobilité logistique et au stationnement, tous les ingrédients seront rassemblés pour un redéveloppement exemplaire de ce site, en bonne collaboration avec la commune, précise le ministre-président Rudi Vervoort. Un processus de consultation des habitants sera mis en place pour qu'ils soient impliqués dans le projet. Enfin, si le site principal sera encore occupé en principe jusqu’en 2023 par Delhaize, dès 2021, une occupation temporaire sera envisagée sur le site de l’ancienne imprimerie afin de faire vivre cet espace pour le quartier en attendant les travaux".