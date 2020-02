Les professeurs demandent la garantie du maintien de l'école et du budget pour la remettre en état.

Les professeurs de l'athénée royal Toots Thielemans, à Molenbeek, entendent poursuivre les arrêts de travail. Ils se mobilisent depuis cinq semaines pour dénoncer l'état des bâtiments et l'absence d'atelier de mécanique, qui empêche la tenue de cours pratiques depuis septembre. Mardi dernier, le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden (PS) a visité l'établissement.

"La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) accompagnait aussi la visite. Aucun d'eux n'a semblé étonné de ce qu'il voyait, ce qui en dit long sur l'état des écoles. Nous leur avons aussi fait visiter un atelier à vendre à côté de l'école. En une soirée, une collègue a trouvé six ateliers dont trois sur la commune de Molenbeek. Ce qui nous prouve une fois de plus le manque de volonté politique de nous en trouver un", font savoir les professeurs dans un communiqué.

Ils reprochent en outre au pouvoir organisateur, le réseau Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) et au ministre de tutelle, Frédéric Daerden de se renvoyer la balle. "Après la visite, le ministre est parti en disant que c’est le réseau WBE qui avait de l’argent pour nous et qu’il ne voulait pas le débloquer. Quelle ironie quand moins d’une semaine auparavant, dans les locaux de WBE, Toni Pelosato, le chef de cabinet du ministre nous disait qu’il n’avait pas d’argent."

En plus de poursuivre les arrêts de travail, les enseignants appellent les autres écoles à les rejoindre lors d'une manifestation prévue le vendredi 21 février de 10h à 12h devant les ministères de l'enseignement et du budget. "Nous avons en outre obtenu que les athénées de Koekelberg et de Jette fassent un arrêt de travail et signent une motion de solidarité envers nous."

Une pétition a également été lancée. Elle a déjà recueilli plus de 170 signatures.