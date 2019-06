Des tirs ont été entendus ce dimanche soir vers 20h30 au boulevard du Jubilé à Molenbeek. Les policiers ont utilisé leurs armes à quatre reprises lors d'une course-poursuite avec un individu à bord d'un véhicule. Ce dernier a été touché au moins une fois au pare-brise comme le confirme ce lundi le parquet de Bruxelles.

Le suspect se trouvait à l'arrêt, coincé dans des bouchons, et a voulu fuir par le trottoir à la vue de la police. Il a heurté un agent en s'enfuyant. Le policier a dû consulter un médecin suite au choc. Les patrouilles ont retrouvé le véhicule abandonné un peu plus tard.

L'intervention avait débuté une quinzaine de minutes plus tôt lorsque les forces de l'ordre ont repéré l'individu signalé pour un ordre de capture. Le suspect a alors percuté une voiture en stationnement et a réussi à semer les forces de l'ordre une première fois.

Divers devoirs d'enquête ont eu lieu et le laboratoire de la police fédérale est descendu sur place. Un expert balistique a été désigné et des auditions ont eu lieu. Le parquet de Bruxelles a ouvert deux informations : l'une pour tentative de meurtre et l'autre pour l'usage d'armes à feu par la police.

Le suspect, E.A., est toujours activement recherché au moment d'écrire ces lignes.