iMal, le centre d'art contemporain centré sur les pratiques artistiques et créatives en lien avec les nouvelles technologies, a célébré jeudi l'ouverture de son nouvel espace, situé quai des Charbonnages à Molenbeek.

Du 5 mars au 31 mai 2020, iMal présente son exposition internationale "Quantum: In Search of the Invisible" et aborde le monde de la physique quantique de manière artistique.

iMal, acronyme de "interactive media art laboratory", a été fondé à Bruxelles en 1999. Après deux ans de travaux de rénovation, le centre rouvre dès lors ses portes, le long du canal de Bruxelles, avec un espace d'exposition, un fablab (laboratoire de fabrication), une future bibliothèque numérique et une librairie qui sert également de café.

La réouverture est doublée de l'exposition "Quantum: In Search of the Invisible" qui réunit dix créations issues de rencontres entre artistes et chercheurs du Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN), à Genève. "Ces œuvres s'inspirent de thématiques de la science contemporaine afin d'explorer les notions mêmes d'existence et de réalité, et de questionner notre véritable connaissance du monde", explique iMal sur son site internet.

Le week-end d'ouverture proposera plusieurs activités comme des conférences d'artistes, des spectacles et des tables rondes.