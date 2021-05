L'équipe du Festival Bruxellons! a décidé de maintenir la programmation du Festival 2021. Le Festival de théâtre bruxellois vous convient à sa fête estivale des arts de la scène qui est devenue au fil des ans une vraie tradition.

Le Festival propose , du 10 juillet au 27 septembre, 15 pièces de théâtre, six nouvelles créations du Festival, trois reprises plébiscitées par les spectateurs et six autres créations venus de France, du 10 juillet au 27 septembre. Les spectacles auront lieu dans le château du Karreveld à Molenbeek.

Le Festival se tiendra donc, pendant trois mois, dans le respect des mesures Covid, avec des jauges réduites. "Votre sécurité - mais aussi celle de nos artistes, de nos techniciens et de nos bénévoles - est notre priorité, précise l'équipe du Festival. Le fait que nous jouions en plein air est évidemment un avantage sanitaire évident". Le Festival remercie la Commune de Molenbeek-Saint-Jean pour son soutien et compte sur celui de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Le premier spectacle qui ouvre le bal est une comédie musicale de Willy Russel, Blood Brothers. Resté 24 ans à l'affiche à Londres, l'histoire légendaire de deux jumeaux séparés à la naissance arrive chez nous en langue française.