La Grande Halle constitue le projet-phare du contrat de quartier durable "Petite Senne". Elle s’implante dans une ancienne halle industrielle construite au début des années 1920 sur le quai de l’Industrie (n°79-81). Le projet vise à transformer le visage de la rive droite du canal et à apporter une nouvelle dynamique dans le quartier Heyvaert.

Il prévoit l’aménagement d’un espace public de 4 434 m², partiellement couvert, permettant l’organisation d’activités culturelles, sportives ou festives. Cet espace apportera aussi, entre le quai de l’Industrie et la rue Heyvaert, une nouvelle liaison réservée aux piétons et aux cyclistes. En intérieur d'îlot, une crèche francophone pour 72 enfants sera construite.

Quant au quai de l’Industrie, il sera complètement réaménagé. Sur près de 2 000 m², il deviendra un espace de rencontre, entre les deux ponts (Hospices et Gosselies), avec accès direct à la surface du canal. Les deux grues surplombant le canal, vestige et symbole du passé industriel de la halle, seront restaurées. Financés par les pouvoirs publics (Région, Beliris, FEDER et Cocof), le montant des travaux s’élève à 7 771 000 euros. Les travaux ont débuté en janvier 2020. Ils devraient se terminer au printemps 2021.

Juste à côté de la Grande Halle, le projet "Petite Senne" est en développement. Les bâtiments actuels seront détruits pour être remplacés par une nouvelle construction, imaginée par B612 Architectes. Elle accueillera au rez-de-chaussée des espaces pour des associations qui y organiseront des ateliers. Aux étages, on trouvera huit logements intergénérationnels et un logement de concierge. Le coût de ces travaux, portés par la Région, sont estimés à 5 446 800 euros.

© ZAmpone