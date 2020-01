Elèves et professeurs ont manifesté devant le cabinet de Frédéric Daerden ce matin.

Depuis la rentrée, les élèves de l'athénée royal Toots Thielemans, à Molenbeek, sont privés de certains cours. En cause, notamment : la fermeture de leur atelier de mécanique, déclaré insalubre. "On nous avait promis que nos élèves auraient accès à un atelier flambant neuf en septembre, on attend toujours ! Nos élèves n’ont aucune pratique et tournent en rond comme des lions en cage", réagissaient alors les professeurs.

Avec ses élèves, l'équipe pédagogique a entamé une série d'actions visant à montrer son mécontentement. Depuis le 14 janvier, des arrêts de travail de 49 minutes sont ainsi réalisés quotidiennement au sein de l'établissement. "Pour le moment, nous changeons les heures afin que les professeurs n'ayant les élèves qu'une heure par semaine ne soient pas trop handicapés par ces arrêts dans l'avancement de la matière", précise une enseignante.

Ce mercredi matin à 10h, professeurs, élèves et membres de délégations syndicales se sont retrouvés devant les locaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le chef de cabinet de Frédéric Daerden (PS), en charge des bâtiments scolaires, a reçu onze professeurs et deux élèves pour discuter de la situation. "Cette réunion de presque deux heures nous a permis de répondre à leurs questions et de nous rendre compte de la nécessité de nouer un dialogue avec l'équipe pédagogique et les élèves, inquiets de l'avenir de leur école", explique Xavier Gonzalez. "On a pu présenter nos revendications et nos attentes quant à l'avenir de l'école. Il a eu l'air sensible à notre situation mais on ne sera pas satisfaits tant qu'on n'aura pas de solutions concrètes", indiquent les professeurs qui sont prêts à poursuivre leurs actions.

Pour l'heure, l'option concrète privilégiée par la Fédération est la mise à disposition des locaux de l'athénée Rive Gauche, à Laeken. "Il a été fait en sorte que les étudiants concernés de Toots Thielemans puissent avoir accès, dès ce 1er février, à l'atelier de Rive Gauche. Cette solution a été concrétisée en concertation avec les chefs d'établissements. Des réunions sont d’ores et déjà programmées lundi et mardi prochain pour s'assurer que le transfert se passe correctement et pour réfléchir à la mise en place d'une solution à long terme dès la prochaine rentrée scolaire", conclut Xavier Gonzalez.