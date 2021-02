Dimanche soir vers 23h15, les services de la Capitainerie du port maritime de Bruxelles ont fait appel aux pompiers pour remédier en urgence à un problème technique à l'écluse de Molenbeek. L'une des vannes de l'écluse ne se fermait plus, l'eau continuait donc à se déverser dans le canal inférieur, rendant ainsi la navigation impossible.

Les pompiers sont intervenus via une procédure d'urgence mise en place en 2006, de concert avec le port de Bruxelles et le Siamu. "Vu les circonstances climatiques, cette intervention inhabituelle était assez délicate et pas dénuée de danger. Nos intervenants étaient assurés par du cordage et nos plongeurs étaient également sur place pour secourir immédiatement nos pompiers en cas de chute dans le canal, précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Une heure plus tard, la besogne était terminée et nos pompiers sont rentrés sains et saufs à la caserne."