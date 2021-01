Les voisins bruyants ne sont un plaisir pour personne. Mais celui de Nathan, résidant à Molenbeek, a deux pattes et une crète rouge. "Un voisin du quartier a acheté un coq il y a quelques semaines. L'animal chante jour et nuit, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas toujours agréable parce que ce n'est pas comme une alarme qu'on peut débrancher sur un portable. Et puis, en ville, c'est un peu insolite."

A Bruxelles, c'est en effet plutôt le trafic automobile et aérien qui cause une grande partie des nuisances sonores. Pourtant, les coqs ne sont pas interdits sur tout le territoire régional. Il revient à chaque commune d'interdire ou pas leur présence. A Molenbeek, il est ainsi tout à fait légal de détenir un coq.

Si vous estimez que ce dernier engendre des nuisances sonores trop importantes, vous pouvez envoyer une plainte auprès de Bruxelles Environnement. "Il nous arrive deux à trois par an d'intervenir pour ce type de nuisances. Ca vaut pour les coqs mais aussi pour les chiens qui aboient trop fort, explique Pascale Hourman, porte-parole de l'agence régionale. Généralement, on demande au plaignant d'identifier le moment où il y a le plus de bruit."

Ensuite, un inspecteur se rend sur place pour prendre des mesures du bruit et vérifier s'il dépasse les normes en vigueur dans la zone. "S'il y a dépassement, la personne concernée reçoit un avertissement dans lequel on lui demande de se mettre en conformité. Généralement, ça suffit, sinon on envoie un rappel et on dresse un procès-verbal."