Des élèves doivent partir en voyage scolaire en Italie ce mardi. Les parents s'indignent.

"Prévoyez un léger pique-nique, des lunettes solaires et une paire de chaussettes de ski." Les dernières recommandations avant le grand jour riment généralement avec excitation, surtout pour les enfants, ravis de partir en voyage au ski. Cette année, c'est plutôt l'inquiétude qui domine du côté des parents. Et pour cause, les cinquièmes primaires de l'école communale Tamaris doivent partir mardi soir dans le Nord de l'Italie, touchée par le Coronavirus.

"Ca fait une semaine qu'on essaie de contacter le pouvoir organisateur, sans grand succès. Je ne comprends pas comment on peut maintenir un tel voyage alors que la santé de nos enfants est en jeu. L'OMS parle de menace très élevée, ça nous fait très peur, confie un papa. En tant que parents, on est très inquiets. Un tout petit peu de bon sens voudrait qu'on annule. C'est trop de risques pour pas grand-chose."

Le conseiller communal Ahmed El Khannouss (cdH) s'étonne lui aussi que le voyage soit maintenu. "La commune doit impérativement annuler le voyage pour garantir la bonne santé des enfants. Des mesures similaires ont été prises dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pourquoi n'est-ce pas le cas ici ? Il faut rembourser les parents ou reporter le voyage à une date ultérieure."

De son côté, la majorité molenbeekoise appelle au calme. "On suit simplement les recommandations du SPF et de la ministre de la Santé de ne pas céder à la panique et d'évaluer la situation au jour le jour. Nous recevons régulièrement des rapports et nous agissons en conséquence. Une réunion est prévue lundi matin avec la bourgmestre et la direction de l'école pour prendre une décision. Une réunion d'information aura lieu lundi soir avec les parents", indique le porte-parole de la bourgmestre Rachid Barghouti.