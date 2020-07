Ce jeudi 2 juillet, à 12h, la grande plaine de jeux du parc Scheutbos à Molenbeek ouvrira ses portes. Les différents plateaux qui la composent accueilleront les enfants de 0 à 12 ans, annonce Bruxelles Environnement.

Dans la partie haute de la plaine de jeux, le premier plateau ombragé a été aménagé en aire de repos et de pique-nique. Des tables et des grandes chaises longues sont à disposition des familles et des accompagnants.

En contrebas, le plateau intermédiaire accueille les plus petits, de 0 à 6 ans avec un bac à sable, des balançoires de différentes formes, un jeu de sable et la "cabane des enfants". Les enfants pourront également escalader la grande butte d’où part un long toboggan.

Sur le plateau inférieur, les 6-12 ans profiterons de la "tour d’observation de la forêt" et de la tour "de grimpe", de laquelle on peut descendre via son grand toboggan. Ces deux grandes tours aux fonctions ludiques diverses sont reliées entre-elles par des parcours de filets et des ponts de singe. Au sol, l’aventure continue avec des rondins pour sauter et faire de l’équilibre, un second bac à sable pour les plus grands et des assises.

Des arbres seront plantés l’hiver prochain afin d’apporter un peu plus d’ombre à ces aménagements.