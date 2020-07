La commune travaille avec la Croix-Rouge pour offrir à ses habitants un centre de dépistage de proximité.

Un centre de dépistage Covid-19 a ouvert ses portes à Molenbeek. Opérationnel depuis ce mercredi 1er juillet, il accueille les patients munis d'une prescription de leur médecin traitant. L'objectif de la commune : offrir un service de proximité à ses citoyens.

"Il n'y a pas d'hôpital à Molenbeek donc les gens doivent courir à l'hôpital Saint-Pierre ou à Bracops. Or nous avons des quartiers très peuplés et beaucoup de gens n'ont pas de voiture. La mise en place de ce service était donc importante pour éviter ces longs trajets et des