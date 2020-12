Les Molenbeekois se sont inquiétés le mois dernier de l'apparition d'un panneau "vente publique" sur une parcelle du parc Albert. Seule une zone privée était à vendre et la commune s'est portée candidate pour le rachat de cette partie.

Après une vente aux enchères, elle en est désormais propriétaire. Molenbeek pourra ainsi protéger la parcelle et maintenir son affection en parc, indique-t-elle dans un communiqué. La zone d'un demi hectare se trouve non loin du stade Machtens.

"Nous étions déterminés à intégrer dans le domaine public cette parcelles. D’autant plus que les habitants du quartier et les Molenbeekois en général étaient demandeurs. Je me réjouis de cette acquisition, car avec cet achat nous préservons le parc Albert", explique bourgmestre Catherine Moureaux (PS).