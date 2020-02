L'échevin ne brigue plus la présidence de parking.brussels. La commune attend l'issue de l'enquête judiciaire pour prendre attitude, si nécessaire.

L’échevin molenbeekois des Sports Abdellah Achaoui (PS) a répondu à la salve de questions de l’opposition relatives à son rôle au sein du club de football de l’Union saint-gilloise et des montants qu’ils percevaient pour cette activité annexe à son job d’échevin, hier soir au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean.

Comme attendu, sa ligne de défense correspond à 100 % à ce qu’il avait déclaré dans La DH le 28 janvier dernier. A savoir : il n’a rien fait d’illégal et n’a jamais pris un cent pour son propre compte. Entre-temps, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) lui avait demandé de se mettre en retrait du club saint-gillois et de se consacrer au maximum à sa fonction d’échevin.

Ce qu’a fait Abdellah Achaoui puisqu’il n’est plus directeur de l’Ecole des Jeunes et n’assure plus de consultance pour l’équipe professionnelle de l’Union saint-gilloise. Pour mémoire, le socialiste avait assuré à La DH toucher 500 euros par mois pour son job de directeur de l’Ecole des Jeunes et 1 250 euros pour sa mission de consultance pour l’équipe pro.

Hier soir, Abdellah Achaoui a par ailleurs précisé qu’il n’était pas candidat, ni demandeur de la présidence à parking.brussels. Catherine Moureaux a pris acte de l’ouverture d’une information judiciaire et ne demandera donc pas à son échevin de faire un pas de côté. Ceci tant que la justice n’aura pas tranché sur son cas. S’il s’avère qu’Abdellah Achaoui a enfreint la loi, il pourrait être démis de ses fonctions. Pour l’heure, il garde la confiance de la bourgmestre de Molenbeek.