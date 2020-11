Dessinateurs, peintres indépendants, artistes de rue, écoles d’art ou collectifs d’artistes. La commune de Molenbeek-Saint-Jean lance un appel à candidature pour embellir les armoires électriques de Sibelga. La convention entre Molenbeek et Sibelga qui met à disposition ses installations a été approuvée le 25 novembre dernier lors du conseil communal.

L'objectif est de "permettre aux habitants de s’approprier les armoires électriques qui ponctuent les rues dans une démarche artistique et à égayer la voie publique", peut-on lire sur le site internet de la commune. Les armoires électriques précises sont à déterminer avec l’administration communale et selon les demandes des habitants.

L'artiste choisi devra rencontrer au moins une fois les habitants de la rue concernée afin d'intégrer le plus possible leurs souhaits. Le formulaire est disponible sur le site de la commune et devra être renvoyé avant le 7 décembre, soit ce lundi. La réalisation se fera courant de l'année 2021.