Un millier de tests sont distribués ce jeudi aux membres de la communauté éducative volontaires. Ils devront l'effectuer à jeun vendredi matin et le rapporter à l'école, où ils seront récoltés par la commune et remis dans la journée au laboratoire de l'Université de Liège, qui utilise des techniques d'analyses permettant de distinguer les variants. Les résultats sont attendus dès le vendredi soir.

D'autres mesures sont mises en oeuvre ce jeudi, notamment le port du masque obligatoire pour les enfants en primaire de la P1 à P6 (soit dès 6 ans et non plus seulement à compter de 12 ans) mais uniquement en garderie, les classes étant considérées comme des bulles. La suspension jusqu'au congé de fin février des transports en bus scolaires et des cours de natation prend aussi effet ce jeudi. Il est aussi recommandé d'organiser, autant que possible, des entrées et sorties des écoles en différé et de multiplier les temps de récréation, et ce afin d'éviter les concentrations d'enfants.

"La contagiosité des variants qui sont maintenant sur le territoire belge est plus importante et, d'après les informations dont on dispose, les enfants pourraient devenir davantage contagieux que dans les premières formes du virus", observe la bourgmestre Catherine Moureaux. "Je veux maintenir l'école ouverte, et donc je cherche à limiter au maximum la contagiosité dans les milieux scolaires. Nous sommes dans une période critique, où la vaccination ne nous garantit par encore une protection populationnelle suffisante alors que les variants sont là, sous la surface de l'eau, et il faut identifier le plus vite possible où ils sont pour éviter une 3e vague. Je pense que c'est le moment de proposer des tests salivaires répétés de manière large. C'est maintenant".

La bourgmestre plaide pour que ce type de dépistage salivaire soit mis en oeuvre à plus grande échelle dans le pays, dans des secteurs à déterminer, et pour un soutien financier, 1.000 tests à 12 euros l'unité l'amenant à un coût total de 12.000 euros par campagne. Elle pointe les avantages des tests salivaires pour une campagne massive, à savoir qu'ils sont quatre à cinq fois moins chers que les tests nasopharyngés, ce qui offre la possibilité de les répéter plus largement, plus confortables car ils ne créent pas de douleurs lors du prélèvement et peuvent être réalisés sans une grande chaîne d'opérateurs. Ils ont cependant une sensibilité évaluée à 7/10, contre environ 9,5/10 pour le nasopharyngé. L'ARN du virus étant moins concentré dans la bouche que dans le fond du nez et les échantillons soumis à plus d'aléas, des personnes en début d'infection peuvent passer sous les radars, mais la répétition des tests dans le temps permet de relever l'efficacité du dépistage.