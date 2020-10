Le gouvernement bruxellois a approuvé le dossier de subside de la commune de Molenbeek pour le contrat de quartier durable Etangs Noirs. "Nous avions déjà introduit une candidature l'année passée mais elle n'avait pas été retenue. Nous sommes donc très contents de cette décision du gouvernement. D'autant que le dossier solide que nous avons présenté nous permet d’élaborer un programme de conception ambitieux", souligne Jef Van Damme (SP.A), échevin des Travaux Publics.

La commune dispose désormais d'un an pour désigner un bureau d'étude et définir un programme d'action. Les objectifs principaux du projet porteront sur le logement, l'espace public et les espaces verts. "C'est un quartier très dense donc il s'agira de créer de la perméabilité et de nouveaux espaces verts pour aérer le quartier."

Le périmètre d'intervention du contrat de quartier durable Etangs Noirs est déjà connu, plusieurs bâtiments et espaces publics pouvant faire l'objet du projet, comme la place des Etangs Noirs ou le centre sportif rue de Courtrai, ont déjà été désignés.