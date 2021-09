Pour le moment, les bâtiments situés aux 13-15 et 17-19 rue de Manchester à Molenbeek-Saint-Jean sont vides. Ils font l'objet d'une occupation temporaire en attendant leur reconversion. la décision a été prise, ils accueilleront un pôle créatif.

Le projet architectural a été désigné : Il s'agit du projet de l’association momentanée pilotée par le bureau BC Architects. La sélection du projet de revitalisation/redéveloppement du pôle artistique et créatif a été faite par le ministre-président Rudi Vervoort, le gouvernement de Bruxelles-Capitale, sur proposition de la Société d’Aménagement Urbain (SAU) en concertation avec le SPRB Direction Facilities, urban.brussels et le maître architecte régional.

Ces bâtiments situés à proximité du canal appartiennent à la Régie foncière de la Région. Le site accueillera à terme des équipements productifs de type culturel, artistique et créatif ainsi que des infrastructures et des équipements connexes (locaux administratifs, salle polyvalente, résidences d’artistes…).

Le budget pour ce projet d’envergure régionale s’élève à près de 14 millions d’euros, financés par la Région dans le cadre du Contrat de Rénovation urbaine (CRU) "Heyvaert - Poincaré" (CRU 5) et par Beliris.

La SAU prévoit de déposer la demande de permis d’urbanisme en mars 2022 et d’entamer les travaux en septembre 2023. Agissant comme maître d’ouvrage délégué pour ce projet, elle assurera le suivi des chantiers jusqu’à réception des ouvrages.

"Ce futur pôle productif de type culturel, artistique et créatif offrira des surfaces de travail à près de 100 personnes, souligne Rudi Vervoort, ministre-président. Il s’agit d’un des projets emblématiques de la première vague de Contrats de Rénovation Urbaine (CRU). Il correspond parfaitement à la philosophie des CRU, initiés par la Région et concrétisés en collaboration avec les communes : combler les déficits en matière d’infrastructures publiques et réduire les fractures urbaines entre quartiers. C’est un projet d’envergure régionale, qui contribuera à dynamiser le territoire du canal. Le succès des activités de Recyclart, installé de manière pérenne dans les bâtiments du 13-15 rue de Manchester, et de l’occupation temporaire du 17-19, notamment par Decoratelier, a déjà montré qu’il répond à un besoin dans cette partie de la Région".