L'espace mesure 1.700 m2, il est délimité par des potelets et des arbres. Les canidés pourront se promener sans laisse.

Une nouvelle zone de liberté test pour chiens a été inaugurée hier à Molenbeek-Saint-Jean. Accolé au parc Marie-José, le parc Albert est très fréquenté par les riverains en quête d’un endroit dog-friendly pour promener leurs chiens. Un projet porté par la Secrétaire d’État au bien-être animal Bianca Debaets (CD&V) et la ministre de l’Environnement Céline Fremault (CDH).

La gestion de ce parc a récemment été transférée à Bruxelles Environnement : l’occasion d’y aménager un grand espace ouvert de 1.700 m², délimité par des potelets et l’implantation des arbres, en plus de deux canisites. Sous la surveillance de leur maître, les chiens peuvent y gambader sans laisse.

Pour Céline Fremault : "Ce nouveau projet va permettre une cohabitation sereine et respectueuse entre les chiens et les humains mais aussi entre les chiens et la nature. Il s’agit d’un aménagement à l’image de mon action de cette législature : transformer nos espaces verts non plus en simple lieux de promenade et de contemplation mais en lieux de vie à part entière. Ce nouveau projet d’espace de liberté sera évalué au printemps."

Une carte reprenant tous les espaces où les chiens peuvent se promener sans laisse est disponible sur le site de Bruxelles Environnement. Ces zones sont indiquées au moyen de pictogrammes et concernent parfois des plages horaires précises.