Un parcours d'artistes animera le quartier Maritime de Mlenbeek du 23 au 25 octobre prochains. "La commune souffre de quelques clichés pas toujours enthousiastes. Nous avons décidé, entre artistes, de montrer le dynamisme vivifiant de notre quartier en pleine mutation", expliquent Paul Buyse et Hamida Ouassini.

Le temps d'un week-end, plusieurs dizaines d'artistes verront ainsi leurs oeuvres mises à l'honneur dans différents lieux culturels du quartier. "On s'est lancé sans savoir si on aurait beaucoup de participants. Au début, on était trois. A la seconde réunion, on était quinze et là, on est près de septante artistes de toutes nationalités, se réjouit Hamida Ouassani. Beaucoup d'associations nous ont ouvert leurs portes et une exposition aura même lieu sur le site de Tour & Taxis."

La soirée d'ouverture, encore en suspens en raison de la situation sanitaire, est prévue le 23 octobre à 18h30 tandis que des ateliers et lieux d'exposition seront ouverts le week-end, de 11h à 18h. La programmation complète est à retrouver sur le site de l'événement.