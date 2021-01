Une pétition circule depuis jeudi dernier à Molenbeek contre l'élu SP.A. De nombreux jeunes mais aussi des commerçants lui reprochent "un manque d'écoute, une indisponibilité et un manque de respect envers des citoyens".

C'est par exemple le cas d'Ahmed, coach de boxe depuis douze ans dans le quartier Maritime. "Avant les élections, il est venu nous voir, nous a promis plein de choses. Mais depuis qu'il est élu, plus rien, il assure qu'il ne nous a jamais donné sa parole et est arrogant avec les jeunes. Ce n'est pas notre rôle mais avec les grands du quartier, on fait du travail social pour les jeunes. On essaie de faire bouger les choses et on relaie les promesses des politiques. Mais comme ils ne les tiennent pas, les jeunes pensent qu'on leur met, ils ne nous font plus confiance. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de gens comme ça dans le quartier, on veut quelqu'un qui s'occupe de nos jeunes."

Hicham, 37 ans, est lui aussi né dans le quartier. "Molenbeek a une mauvaise image mais il y a moyen de récupérer le quartier, de le faire avancer. Ce n'est pas ce que fait Jef Van Damme. Quand on va le voir pour un sujet, il dévie la conversation et nous parle des voleurs et des drogués qui sont à Ribaucourt. Mais tous les jeunes ne sont pas comme ça et ça ne résout rien de rester sur des clichés. Quand on m'a parlé de la pétition, ça m'a semblé une bonne façon d'exprimer mon ras-le-bol face à cette situation", indique le coiffeur.

D'autres jeunes reprochent à l'échevin d'avoir fait traîner un dossier en particulier : celui de l'installation d'un street workout dans le quartier. "Il nous avait fait cette promesse et on est resté sans nouvelles pendant des mois. Il était gentil avant les élections mais depuis, il se permet trop de choses avec les jeunes. On essaie de l'appeler et de prendre rendez-vous mais il nous évite", explique l'un d'eux, connu sous le nom de Chapo.

La pétition compte déjà plusieurs centaines de signatures. "Un avocat est au courant, on la remettra au collège communal et au secrétaire d'Etat Pascal Smet dès qu'on aura atteint les 2 000 signatures, probablement en fin de semaine."

De son côté, Jef Van Damme se dit étonné par cette pétition. "Je n'étais pas au courant, ça m'étonne énormément car je travaille au service des jeunes. C'est à leur demande que j'ai mis en place ce street workout qui sera prochainement opérationnel. J'ai reçu les informations fin août à ce sujet et quatre mois plus tard le projet est bien en route, raison pour laquelle je suis très fier de mes services. J'ai encore vu un jeune du quartier ce lundi matin, j'ai une permanence pour cela tous les lundis."