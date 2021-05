Il s'agit de l’un des plus grands projets de la commune : le réaménagement de la zone autour du métro Beekkant. Pour ce faire, Molenbeek, qui n'est pas propriétaire du site, a travaillé avec cinq partenaires. "Nous voulons un projet global largement soutenu car il s’agit d’une zone où plusieurs acteurs sont actifs. L’un de ces partenaires est la Stib avec son arrêt de bus et son arrêt de métro Beekkant. Il y a aussi le Logement Molenbeekois, qui est présent dans le périmètre avec ses grandes tours résidentielles. Nous disposons également de l’expertise nécessaire grâce à une collaboration avec le maître architecte bruxellois, Urban et CityDev", explique l'échevin des Travaux publics Jef Van Damme (SP.A)

Le cahier des charges étant finalisé et approuvé par le conseil communal, un bureau d'études sera désigné avant la fin de l'année. En collaboration avec ce bureau, une phase participative sera organisée pour permettre aux habitants de réfléchir à l'avenir de leur quartier. L’attribution des travaux effectifs se fera avant mai 2023, après quoi deux années sont prévues pour la réalisation des travaux.

Le projet prévoit non seulement une rénovation complète de la place Beekkant existante, mais aussi un élargissement de l’espace public. Une partie du site abandonné de la gare de l’Ouest sera transformée en parc public. "Nous sommes ambitieux et voulons donner l’exemple en matière de durabilité (réutilisation des matériaux, récupération des eaux de pluie, etc.) et d’accessibilité pour tous. Une grande attention est également accordée à la sécurité et au confort dans l’espace public."

Le budget total pour la réalisation de ce projet s’élèvera à un peu plus de 3 millions d’euros. Il sera financé par la commune et par des fonds régionaux dans le cadre du contrat de rénovation urbaine de la gare de l’Ouest.