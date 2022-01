Molengeek étend sa toile sur Laeken et forme à l'intelligence artificielle (avec Google et Meta) Bruxelles Mathieu Ladeveze © MARIE RUSSILO / JAVA Architecten/s

Les formations seront bien évidemment gratuites grâce, notamment, des partenariats avec Bruxelles Formation, Actiris ainsi que des financements privés venant de Google et Facebook, spécifiquement pour ce projet. La Ville de Bruxelles participe elle aussi activement au projet en injectant un subside de 150 000 euros et en payant la construction du site. Molengeek devra payer un loyer. Google et Facebook injectent eux aussi environ 150 000 euros dans le projet.