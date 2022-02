C’est un partenariat “de long terme”, gagnant-gagnant selon les deux organismes. Molengeek s'apprête à ouvrir un nouveau pôle à Laeken et vient de se lancer aux Pays-Bas. L’association qui cible "des personnes sans formation académique ou compétences informatiques, qui ne travaillent pas et qui ont disparu du marché du travail" pour leur apporter un formation et des conseils dans le domaine informatique s'agrandit.

Pour Ibrahim Ouassari, l’un des co-fondateurs, le partenariat avec PwC “tombe à point nommé pour pouvoir continuer le développement de MolenGeek de manière sereine et avec encore plus d’ambitions.”

“Cela prend des proportions telles que j’ai besoin de PwC. Ce que j’attends d’eux, c’est leur expertise professionnelle, leur mise en contact. Il faut qu’ils puissent me conseiller et me dire : ”Attention tu fais ça, mais tu dois alors tenir compte de ça” ” explique Ibrahim Ouassari dans les colonnes du journal Le Soir ce lundi.

Toujours auprès de nos confrères, Axel Smits, le directeur de PwC Belgique, affirme que son entreprise “est quand même un peu déconnectée de la réalité journalière dans la société. Il y a donc ce but général d’avoir un lien avec des écosystèmes un peu différents.”