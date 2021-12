Comment expliquer une telle hécatombe ? Difficilement si ce n’est par le fait qu’en matière de chaudière à gaz, c’est le grand far-west dans la capitale. Il n’existe aucun contrôle sérieux des appareils d’appoint ou non. Ceci alors que la législation bruxelloise impose un contrôle des chaudières tous les deux ans. Bien. Mais l’administration régionale en charge de ce contrôle - Bruxelles-Environnement - ne possède pas de vue précise sur les contrôles des contrôleurs (les chauffagistes) - "quelques centaines par an" - et n’est pas capable de dresser un état des lieux de la situation à Bruxelles. Quant au centre antipoison, cité par le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) comme premier support pour une prochaine campagne de sensibilisation, il n’a pas d’information précise ou récente à nous fournir…