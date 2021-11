Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche soir vers 21h30, rue Saint-Bernard à Saint-Gilles, où cinq habitants de différents appartements dans une même maison ont été légèrement intoxiqués au monoxyde de carbone. Ils ont été évacués vers l'hôpital mais leur pronostic vital n'est pas engagé. "Une des habitantes, vivant au troisième étage, a composé le 112, signalant que son détecteur de CO [monoxyde de carbone] s'est mis en marche. Elle ne se plaignait pas de complications médicales. Les secours adéquats ont été dépêchés sur place et la requérante a ouvert ses fenêtres pour ventiler en attendant leur arrivée", a expliqué lundi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le médecin du Smur a effectivement décelé des taux de CO chez l'habitante. Les secours ont constaté que les mesures de CO étaient également positives dans le duplex situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, et dans l'appartement du 2e étage. "Le CO provenait probablement de la chaudière collective dans la cave, dont la cheminée, pour l'évacuation des gaz de combustion passe dans tous les logements. Le technicien Sibelga a coupé l'arrivée du gaz dans cette maison, en attendant un contrôle approfondi de l'installation", a détaillé Walter Derieuw.

"Les cinq habitants présents dans la maison ont tous été évacués vers l'hôpital avec une légère intoxication au C0. Fort heureusement, aucun pronostic vital n'est engagé", a affirmé le porte-parole. "Le placement d'un détecteur de CO permet de détecter des émanations du gaz mortel. Les plus efficaces permettent d'être averti avant l'apparition des premiers symptômes d'empoisonnement. Il n'empêche toutefois pas la production de CO, donc il faut respecter les règles de base: faire installer des appareils de chauffe conformes et les faire contrôler, assurer une bonne évacuation des gaz de combustion, prévoir une ventilation efficace et aérer les pièces", a-t-il rappelé.

Pour mémoire, une jeune fille de 11 ans a perdu la vie ce week-end à Evere à cause du CO.