"Ouh la menteuse ! Elle est amoureuse … " Nicolas V.O, ou plutôt Monsieur Nicolas depuis ce projet, a grandi avec le Club Dorothée, Steve Waring, Pierre Perret ou le fameux "J’ai dix ans" d’Alain Souchon. Confiné en mars et en avril 2020 avec son fils et sa compagne, Nicolas Van Overstraeten, de son vrai nom, s’est donné l’objectif de composer une musique par semaine en famille. Chaque week-end, William, Julie et Nicolas tournaient un petit clip vidéo pour mettre en scène William sur les chansons dont il choisissait le thème.

Le jeune garçon passe des pompiers, aux monstres puis aux dinosaures. L’occasion pour son père de replonger en enfance : "J’ai aussi réfléchi à ce que j’aurais aimé entendre et écouter à cet âge." Au fil du confinement, un personnage se construit : "Monsieur Non–Non". Il deviendra le fil rouge du livre. "C’est un projet complet, il y a une histoire écrite par ma compagne Julie De Wever, il y a des illustrations réalisées par Arnold Hovart, il y a de la musique, quand je joue sur scène il y a du théâtre." Le tout pour rattraper Lisette, le chat de Monsieur Non-Non qu’il a malencontreusement enfermé dans une bulle magique.

Les enfants, ce public exigeant

"Musicalement, je n’ai rien changé à ma manière de travailler." Connu pour viser un public davantage "adulte" sous le pseudonyme de Nicolas V.O, Monsieur Nicolas garde la même exigence pour le jeune public. "J’ai appelé les musiciens de mon premier album […] de très bons musiciens qui se sont tout de suite mis au service de ce projet ." La collaboration donne lieu à quelques anecdotes comme lorsque Nicolas demande à son trompettiste, Greg Houben, de jouer comme s’il était un enfant dans sa chambre, "un enfant de cinq ans."

"La seule différence de ce projet par rapport aux précédents, c’était pour l’écriture des textes. Il faut des refrains où les enfants peuvent chanter la chanson dès la première écoute." Alors Monsieur Nicolas installe rapidement ces motifs sur une guitare entraînante, et la recette fonctionne. "On a de très bons retours de nos concerts que ce soit en librairie ou sur scène."

Tout le monde s’y retrouve

Il a fallu "s’approprier le genre bien connu des chansons sur les pompiers" mais Nicolas a aussi glissé comme à son habitude quelles considérations plus profondes comme dans son titre "Et pourquoi ?". Le tout "sans devenir moralisateur et toujours sur un ton léger." L’écriture de Julie de Wever a aussi un but éducatif. Partisane de la théorie de l’éponge, "nous n’avons pas utilisé un vocabulaire si simple. On préfère garder des mots plus compliqués et que les enfants demandent à leurs parents s’ils ne comprennent pas. C’est l’âge où ils retiennent. "

Après quelques pages, on se retrouve vite "la tête dans les nuages" avec quelques madeleines de Proust partagées par beaucoup d’entre nous : les réveils en famille, les monstres sous le lit, et les questions des plus jeunes, souvent naïves et parfois embarrassantes ... Rendez-vous ce dimanche au Cirque Royal pour la version théâtrale et musicale des péripéties de"Monsieur Non-Non".