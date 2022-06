Sara est chercheuse en mobilité urbaine à la VUB et Simon est éducateur extrascolaire. Le couple de jeunes trentenaires vient d’emménager dans les environs de la place Blyckaerts à Ixelles. Les cartons sont encore entassés au garage, la peinture… pas très à leurs goûts. Mais le tourne-disque est déjà installé et les livres bien rangés sur les étagères.

Le couple ne pouvait pas se contenter d’aménager. Il en profite pour se reconvertir le temps d’un week-end. Ils font partie des dix familles qui vont accueillir une œuvre originale de la collection du musée d’Ixelles dans leur salon.

© DR.

L’opération "Musée comme chez soi" revient pour une 7e édition. "Comme on vient d’arriver dans le quartier, on s’est dit que c’était un moyen de rencontrer les voisins." Assez familiers des visites de musée, le couple trouve qu’il reste une barrière pour y entrer. "La visite salle après salle, après salle… peut être difficile d’accès même pour nous qui aimons déjà bien ça." L’œuvre qu’ils accueillent, un tableau de Jacques Charlier, sera amené chez eux samedi pour la visite des autres gardiens de musée éphémère. Ramené au musée dans la nuit de samedi à dimanche pour des questions de sécurité et d’assurance, le tableau sera réinstallé le dimanche, pour les visites du public. Vous pourrez alors découvrir le nouveau cocon du jeune couple, leur enthousiasme, et bien sûr, l’œuvre et son histoire de l’œuvre qu’ils ont bien potassée. Très bien potasser même, puisqu’ils vous réservent quelques surprises généalogiques.

Dialogue entre l’œuvre et les hôtes



Mais Sara et Simon ne se voyaient pas "simplement" exposer une œuvre. Après une bonne réflexion sur le message de l’artiste, ils vous ont préparé un parcours scénographique qu’ils espèrent digne de Jacques Charlier. Petit plus, les murs seront ouverts à votre créativité. "Puisque l’on va tout repeindre, on s’est dit ‘autant en faire profiter les visiteurs avant’." Vous pourrez rencontrer Sara et Simon et leur réinterprétation de Charlier dimanche de 13 heures à 18 heures Neuf autres foyers improvisés en musées seront à visiter dans le quartier pour découvrir des œuvres de Van Severen, Bauweraerts, Smeers ou encore Thevenet. Un point d’information situé place Blyckaerts distribuera les plans aux visiteurs.