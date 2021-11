L’hôtel de Ville de Bruxelles accueille en ses lieux la quatrième édition du Music City Hall.

Ce sont sept concerts gratuits qui auront lieu ce dimanche 14 novembre à partir de 13h dans sept salles différentes de l’hôtel de Ville près de la Grand-Place. Les concerts durent environ 20 minutes. Cet évènement devait se dérouler en juin mais a été reporté à ce week-end à cause du Covid.

A l’affiche : Juicy, Lubiana, Morgan, 2 Times Nothing, Kiosk Radio, etc. En plus de ces artistes locaux, l’évènement veut mettre à l’honneur l’architecture majestueuse de l’hôtel de Ville de Bruxelles.

Music City Hall aura lieu de 13h à 19h ce dimanche. Chaque visiteur peut s’inscrire à maximum quatre concerts et devra être muni d’un CST.

Les réservations se font en ligne