Le premier clip du groupe bruxellois "la poudre" est sorti pour sa chanson "Week ties".

Le groupe "la poudre" sort son premier clip déjanté pour la chanson "Week ties" qui risque d'en inspirer plus d'un. Dans ce dernier, les trois Bruxellois Deg, Do et Poldo n'hésitent pas à se déhancher nus à deux pas du Palais de justice ou dans les rues du centre-ville.

À travers cette oeuvre, les trois musiciens poussent un véritable cri libératoire et racontent en quelque sorte leur histoire: quitter son job pour vivre de sa passion. Ainsi , le groupe met en musique et en images ces envies de liberté et de légèreté qui sommeillent en chacun de nous.

À regarder au travail pour de bonnes idées...ou quelques instants de liberté!

- La chanson fait partie d'un EP de cinq titres disponible sur Spotify et Apple Music.