Quatre petites bouteilles de bières neutres A, B, C et D. Quatre fiches descriptives des bières en fonction de leur robe, leur goût et leur nez. Le but du jeu est de reconnaître les bières et d’attribuer une fiche et son nom à une bière. Les réponses sont dans une petite enveloppe cachetée. Voilà le principe de la Blind beer box, soit dégustation à l’aveugle.

Ce concept original est à l’origine de My Beer Box, petite start-up bruxelloise lancée par deux copains Sylvain De Block et Tanguy Roberti. “Nous travaillons tous les deux dans le secteur de l’horeca, dans des restaurants précisément, indique Sylvain, l’un des deux associés. Notre activité est à l’arrêt depuis un an et nous avons donc développé My Beer Box qui existe depuis quatre ans. Depuis mars 2020, nous mettons les gorgées doubles”.

La Blind beer box n’est pas la seule boîte confectionnée par ces deux amateurs de mousse. Ils proposent également la Discovery beer box. La découverte est l’essence même de leur démarche. “Il y a plus de 230 brasseries indépendantes en Belgique, ne serait-il pas temps de les découvrir ?, questionne Sylvain De Block. Il y a un an, les deux trentenaires se sont concentrés sur les bières bruxelloises mais devant leur succès ils élargissent aux brasseries flamandes et wallonnes. “On travaille avec des brasseries locales, pas des grands groupes que tout le monde connaît. Notre objectif est d’aider les petits brasseurs.

“On a élargi la gamme. On peut acheter sur notre webshop (NDLR, mybeerbox.be) des bières à l’unité ou par pack de six, 12 ou 24 bières”. La start-up de ces deux Bruxellois âgés de 32 ans tous les deux propose également des formules abonnements. “Tous les deux mois on propose des nouvelles bières artisanales à découvrir, précise le Bruxellois. On aimerait également mettre en valeur l’expérience de la dégustation. Est-ce que cette bière est plus amère ou bien plus houblonnée ? Tous les coffrets possèdent leur fiche dégustation”.

Les box sont livrées dans un point relais, à domicile ou à récupérer dans leur atelier de Schaerbeek. Et l’objectif à court terme est de livrer les coffrets à vélo cargo dans la Région bruxelloise. La beer box trace sa route.