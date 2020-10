Les Plaisirs d’Hiver, "confirmé à ce jour, aura lieu du 27 novembre 2020 au 3 janvier 2021, dans le respect des mesures sanitaires". C'est ce qu'on peut lire sur le site de la Ville de Bruxelles. Mais en coulisses, rien n'est moins sûr.

Officiellement, la question de son maintien reste posée. Les Plaisirs d'Hiver qui englobe à la fois le marché de Noël, la crèche sur la Grand-Place et la patinoire est un événement très apprécié par les touristes et les Bruxellois.

Mais cette année avec la crise sanitaire, les Plaisirs d'Hiver auront-ils lieux ? Si oui, sous quelle forme ? Pour l'instant personne ne sait. La décison est conditionnée à l'évolution de la pandémie dans notre capitale.

Le 27 novembre, nous serons pile un mois après le début de la fermeture des cafés et restaurants ainsi que du couvre-feu national. Pour rappel, ces mesures sont en mises en vigueur à partir de demain, lundi 19 octobre. Le timing semble être parfait mais est-ce que ces mesures seront prolongées ? Le mystère reste total. Ce qui est certain c'est que annuler les Plaisirs d'Hivers porterait un coup très dur au moral des Bruxellois. Et ça la Ville ne le souhaite pas.